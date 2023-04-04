Щемливі історії про рідних: українка перемогла на міжнародному фотоконкурсі "Родинні зв'язки"

У Грузії 31 березня відбулося нагородження переможців міжнародного фотоконкурсу на тему "Родинні зв'язки", організованому за підтримки ЄС. Серед переможців – і українська фотографиня Марися М'яновська.

Урочиста церемонія нагородження переможців фотоконкурсу EU NEIGHBOURS EAST – FOTOFESTIWAL відбувалася у Тбіліському музеї фотографії та мультимедіа, інформує 24 Канал. Загалом журі виділило роботи 6 учасників з різних країн.

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Українка перемогла на міжнародному фотоконкурсі

Володаркою першого місця від України стала фотографиня Марися М'яновська. Її проєкт "Ох, брате, де ж ти?" присвячений її старшому братові, який загинув у 2018 році. За словами авторки, він уособлює перше покоління молоді незалежної України 1990-х років.

У мене з моїм братом була дуже велика різниця у віці – 14 років. Через цю різницю я дуже часто не розуміла його вчинків. Працюючи над проєктом, я навчилася бачити, що люди не керують своїм життям і деякі речі стаються, тому що стаються. Всі ми маємо свої мрії, але не треба забувати, що іноді світ відрізняється від того, яким би ми хотіли його бачити,

– зазначила М'яновська.

Нині життя Марисі розділене між Києвом та Краковом. Фотороботи дівчини про українську молодь публікувалися в міжнародних журналах і були представлені на виставках в Україні та за кордоном.



Проєкт "Ох, брате, де ж ти?" Марисі М'яновської / Фото EU NEIGHBOURS EAST

До фіналу фотоконкурсу "Родинні зв'язки" потрапили 3 українців

Окрім Марисі М'яновської, на конкурсі були представлені роботи ще двох українських митців. Зокрема, фотографиня з Києва Олена Морозова презентувала роботу, присвячену своїй бабусі.

Це сильна пам'ять для мене про мою бабусю. Вона була дуже важливою людиною в моєму житті й моєю найкращою подругою. Мені хотілось, щоб вона постійно була зі мною, щоб її життя постійно продовжувалось,

– розповіла Морозова.

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На фотоконкурс надійшло понад 400 заявок із 6 країн Східного партнерства

Міжнародний фотоконкурс був організований програмою EU NEIGHBOURS EAST у партнерстві з польським Fotofestiwal. Продемонструвати свою інтерпретацію на тему "Родинні зв'язки" запросили фотографів з 6 країн Східного партнерства:

Азербайджану;

Білорусі;

Вірменії;

Грузії;

Республіки Молдова;

України.

Загалом на конкурс надійшло понад 400 заявок. З них команда з 5 професійних міжнародних суддів обрала 18 фотопроєктів, які увійшли до списку відібраних кандидатів – по 3 від кожної країни. Їх запросили на церемонію вручення нагород у Тбіліському музеї фотографії та мультимедіа, де й оголосили імена переможців.

Фотоконкурс став головним заходом комунікаційної кампанії на тему "Родинні зв'язки"

Зауважимо, що кожен з 6 переможців із кожної країни отримав приз у розмірі 1000 євро.

У журі фотоконкурсу наголосили, що такі заходи допомагають наголосити на важливості тем сім'ї, традицій та культури різних країн.

Я дуже вражена тим, як представники країн Східної Європи передають своє бачення родинних зв'язків, що вкладають у них. Ці роботи змусили мене подивитись по-іншому на цю тему,

– зазначила представниця журі конкурсу Аріана Рінладо.

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський додав, що вкрай важливим є фокус на сім'ї та родинних зв'язках, які зробили переможці фотоконкурсу у своїх роботах.

Родина – надзвичайно важлива частина нашого суспільства. І я радий, що Європейський Союз є частиною такої захоплюючої ініціативи,

– зауважив Герчинський.



Нагородження переможців фотоконкурсу "Родинні зв'язки" / Фото EU NEIGHBOURS EAST

EU NEIGHBOURS EAST – це регіональна комунікаційна програма Євросоюзу, що охоплює 6 країн Східного партнерства. Фотоконкурс став головним заходом комунікаційної кампанії на тему "Родинні зв'язки". Головна ідея кампанії полягає у тому, аби: