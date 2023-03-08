"Дівчинко моя, я в Україні": на відео потрапив перший дзвінок мами дочці після полону

Україні вдалось повернути з полону 130 захисників та захисниць. Серед них було 126 чоловіків і 4 жінки.

Перший дзвінок однієї з жінок потрапив на відео, яке оприлюднила керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак. Захисниця телефонувала своїй донечці Софії, пише 24 Канал.

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Українська захисниця вперше після полону зателефонувала дочці

На опублікованому відео тендітна захисниця з квітами зателефонувала до своєї донечки з телефону керівниці Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлії Приймак.

Ало... Софійко... Дівчинко моя, донечко! Це мама. Я люблю тебе, котику. Я в Україні. Чекай мене, я скоро буду вдома,

– сказала захисниця донечці.

Вона також попросила зателефонувати бабусі та сказати, що вона жива та здорова. Дитина питає матір, де саме вона перебуває. На що захисниця відповідає: "Я не знаю, котику, де я. Я в Україні, це точно!".

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Далі Юлія Приймак пояснила дівчинці, що спочатку матір переведуть в шпиталь, її обстежать, полікують, дадуть їй особистий телефон, щоб вона могла телефонувати рідним у будь-яку мить.

Вона вам одразу зателефонує. Вона пам'ятає ваш номер... Ваша мама жива, мама в Україні, вдома вже. Все необхідне для неї ми зробимо, надамо допомогу і мамочка вас набере,

– пояснила Юлія Приймак.

"Чекай на мене, донечко, скоро буду вдома!" – додала захисниця. Далі жінка обняла представницю Координаційного центру та подякувала їй, що дозволили зателефонувати дитині.

Україна повернула 130 захисників та захисниць

Україна змогла повернути ще 130 наших захисників та захисниць. Обмін відбувся 7 березня.

Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них – 87 захисників Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі",

– заявив голова Офісу Президента.

Андрій Єрмак додав, що 35 військових – це бійці з Донецького напрямку – їх взяли в полон у районі Соледара та Бахмута.



Україна повернула наших бійців /Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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