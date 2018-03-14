Українка Шишкова виборола "бронзу" Паралімпіади-2018 у лижному спринті

Українська спортсменка Оксана Шишкова виборола ще одну нагороду для національної збірної на зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані. Так, у лижному спринті на 1,5 кілометра Шишкова завоювала "бронзу" серед спортсменів з порушенням зору.

Про це повідомляє "Укрінформ". Переможницею гонки стала Світлана Сахоненко із Білорусі, яка подолала дистанцію за 4 хвилини 29,9 секунди. Читайте також: Ким є наймолодший паралімпійський спортсмен, який виграв золото А "срібло" завоювала росіянка Михалина Лисова, яка, як і решта російських спортсменів, виступала під нейтральним прапором. Зазначимо, що на рахунку українки Шишкової вже 4 завойовані на Паралімпіаді-2018 медалі – 1 золота, 2 срібні та бронзова. В активі збірної України вже 16 нагород – 5 золотих, 4 срібних та 7 бронзових.