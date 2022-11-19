Надихають світ: українським жінкам вручили престижну американську премію
Жінкам України вручили премію імені сенатора Джона Маккейна за лідерство на державній службі. Наголосили, що українки – це приклад сміливості.
Премію на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі вручав син покійного сенатора Джек Маккейн. Він пригадав, що батько ще давно закликав "стримати КДБшника Путіна".
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Героїні, що надихають світ
Організатори зауважили, що 15% Збройних сил України – це жінки. Однак вони роблять під обстрілами іншу роботу для перемоги.
Маккейн, вручаючи премію, зазначив, що українки надихають світ.
Жінки України мимоволі стали героїнями зі сміливістю, честю і гідністю, які надихнули світ,
– сказав син сенатора.
До слова, на форумі українських жінок представляла перша леді Олена Зеленська, яка виступила перед учасниками. У зверненні вона згадала, що в Києві є вулиця Джона Маккейна.
Що відомо про премію Маккейна
- Премія Маккейна за лідерство на державній службі вручають на Галіфаксському міжнародному безпековому форумі. Це відбувається щороку.
- Нагороду можуть отримати люди з будь-якої країни, які показали лідерство у прагненні до людської справедливості.
- Форум вшановує пам'ять сенатора Джона Маккейна. В описі премії мовиться, що, зокрема, за постійне нагадування про силу людського духу.
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