У Норвегії вбили українку: підозрюють її коханого з Азербайджану

У Норвегії у місті Берген сталася трагедія. Правоохоронці отримали повідомлення, що українку важко поранили. На жаль, згодом жінка пішла з життя.

Загиблій було близько 30 років. У Норвегії вона жила з сином. Наразі невідомо, чи дитина була на місці злочину. Жінку з важкими пораненнями знайшли у готельному номері. Жодних деталей наразі не розкривають. Триває слідство.

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Водночас вже відомо, що у вбивстві підозрюють коханого українки з Азербайджану. Чоловіка вже затримали біля того ж готелю. Відомо, що підозрюваний не визнає своєї провини. Повідомляють, що чоловікові також близько 30 років. Його особу наразі не розкривають.

Українця вбили у Польщі

Нещодавно трагедія сталася у польському місті Хелм. Там на автостанції на вулиці Волинській вбили 36-річного українця. За непідтвердженими даними, йому завдали чотири удари ножем в район грудей. Медики намагалися його врятувати, однак поранення виявилися несумісними з життям. Підозрюваного у скоєнні злочину – 20-річного чоловіка – вже затримали. Його можуть засудити до довічного ув'язнення.

Підозрюваного допитуватимуть. Деталей наразі не розкривають.