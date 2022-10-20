На Півдні України оголошували повітряну тривогу: у Миколаєві пролунали вибухи

У низці областей України зранку 20 жовтня оголосили повітряну тривогу. Під час неї мешканці Миколаєва почули звуки вибухів.

Сирени увімкнули кілька хвилин після 9 години ранку. Мешканців закликали перебувати в укритті, поки не буде відбою, пише 24 канал.

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У яких областях оголошували тривогу

Одеській області;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Полтавській;

Дніпропетровській.

Зауважимо, у Луганській області повітряна тривога триває ще з початку квітня.

Телеграм-канал Monitor попередив про ймовірність запуску ракет з території Чорного моря або ж безпілотників з окупованих територій.

Повітряна тривога тривала менше ніж 20 хвилин. Трохи довше загроза існувала у Вознесенському районі Миколаївської області.

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У Миколаєві чули вибухи

Під час повітряної тривоги звуки вибухів почули мешканці Миколаєва. О 10 годині ранку голова ОВА Віталій Кім підтвердив прильоти.

Прильоти С-300 по місту. Без жертв та руйнувань. Тільки газони псують,

– розповів чиновник.

Зауважимо, уночі російські окупанти вкотре запустили іранські дрони на Миколаївщину. Нашим військовим вдалося знищили 14 безпілотників. Ніч перед тим була така сама ситуація – росіяни теж запускали дрони-камікадзе. Тоді ЗСУ ліквідували всі 13 літальних пристроїв.

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