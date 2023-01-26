Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про пуски ракет

Зранку 26 січня у багатьох областях України почала лунати повітряна тривога. Є загроза ракетних ударів по нашій країні.

Попередньо, відомо про зліт декількох стратегічних бомбардувальників-ракетоносців. Якщо у вашій області лунає тривога – пройдіть в укриття.

Важливо Уночі окупанти атакували Україну "Шахідами": ЗСУ знищили всі

В Україні оголосили повітряну тривогу

За даними Генштабу ЗСУ, зберігається велика небезпека подальших ракетних ударів. Тримайте телефони зарядженими та зробіть запаси води.

За попередньою інформацією, є зліт декількох Ту-95. Ймовірно, виліт бойовий. Тому потрібно бути готовими до ракетного обстрілу.

Також повідомляють про запуски ракет типу х-101. У повітряному просторі України очікуємо через годину.



В Україні лунає повітряна тривога / Карта

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ворог готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити в нашу протиповітряну оборону.

Також про ракетну загрозу написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Загроза ракетного удару. Реагуємо", – повідомив він.

У Кривому Розі є реальна загроза ракетного удару. Енергетики превентивно проводять відключення ліній електропередач. Вже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання.

ДТЕК терміново вводить екстрені відключення світла

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла

Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Масована ракетна атака може бути просто зараз

Російські військові можуть здійснити чергову масовану ракетну атаку 26 січня 2023 року. Про це попередили українців в ОК "Південь".

"Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації – стратегічної – з напрямку Каспійського моря", – зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити "Калібри". Наразі відомо про три такі ракетоносії, на чиїх бортах 20 ракет.

Гуменюк зауважила, що ворог продовжує використовувати напрацьовану тактику. Спочатку він запускає дрони-камікадзе, щоб виснажити нашу систему ППО. Після цього здійснює масований ракетний удар як з повітряного, так і наземного та морського базування.

Росія атакувала Україну дронами

У ніч на 26 січня загарбники відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.