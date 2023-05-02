Україною шириться повітряна тривога: у Запоріжжі пролунав вибух

2 травня 2023, 15:40
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У південних та частині центральних областей 2 травня почала поширюватися повітряна тривога. На Запоріжжі вже повідомляють про вибухи.

Станом на 15:40 повітряну тривогу оголосили в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.

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У Запоріжжі лунають вибухи

У Запорізькій області повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією, регіон знаходиться під обстрілом з РСЗВ. 

В ОВА закликали жителів не ігнорувати сигнал тривоги й перебувати в укриттях до завершення тривоги. 

Перебувайте у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги!
– попередив жителів Юрій Малашко.

 
Автор: Анжеліка Байбак