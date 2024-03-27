У більшості регіонів лунала тривога: Росія запускала Х-22 з Чорного моря
Російські окупанти не дають спокою українцям – регулярно запускають ракети та дрони по мирних містах. Ігнорувати повітряну тривогу не можна в жодному разі, оскільки існує загроза для життя.
У середу, 27 березня, близько 21:55 повітряна тривога почала ширитися областями. Більше читайте в матеріалі-хронології 24 Каналу.
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Пролунав відбій в Одеській області о 22:54. Через хвилину тривогу оголосили в Харківській області, однак уже о 22:57 лунав відбій і в цьому регіоні. Оголосили відбій у всіх областях України, окрім Одеської. Знову оголосили тривогу в Одеській області. Разом з тим телеграм-канали написали о 22:39 про ціль, що летить в бік цього регіону. Уже через три хвилини з'явилось повідомлення, що "ціль більше не фіксують". Пролунав відбій в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Офіційні джерела кажуть про загрозу для прифронтових регіонів – застосування ворогом авіаційних засобів ураження. ЗСУ спостерігають активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. ЗМІ пишуть про вибухи в Одеській області, а також моніторингові телеграм-канали інформують, що чотири борти Ту-22м3 лишають пускові рубежі біля Криму та прямують зворотнім курсом. Повітряні сили заявляють, що фіксують пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей. Зокрема, жителів Одещини закликають бути в укриттях. Тривогу оголосили також в Києві та Чернігівській області. Телеграм-канали написали про загрозу балістики дальнього радіуса дії в областях, де оголошено тривогу. Через декілька хвилин у Повітряних силах підтвердили, що два борти Ту-22м3 росіян зафіксовано над акваторією Чорного моря. Тривогу оголосили у таких регіонах станом на 21:57, 27 березня:
Де оголосили повітряну тривогу ввечері 27 березня / Телеграм-канал alarmukraine
Пролунав відбій в Одеській області о 22:54. Через хвилину тривогу оголосили в Харківській області, однак уже о 22:57 лунав відбій і в цьому регіоні.
Оголосили відбій у всіх областях України, окрім Одеської.
Знову оголосили тривогу в Одеській області. Разом з тим телеграм-канали написали о 22:39 про ціль, що летить в бік цього регіону. Уже через три хвилини з'явилось повідомлення, що "ціль більше не фіксують".
Пролунав відбій в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Офіційні джерела кажуть про загрозу для прифронтових регіонів – застосування ворогом авіаційних засобів ураження. ЗСУ спостерігають активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
ЗМІ пишуть про вибухи в Одеській області, а також моніторингові телеграм-канали інформують, що чотири борти Ту-22м3 лишають пускові рубежі біля Криму та прямують зворотнім курсом.
Повітряні сили заявляють, що фіксують пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей. Зокрема, жителів Одещини закликають бути в укриттях.
Тривогу оголосили також в Києві та Чернігівській області.
Телеграм-канали написали про загрозу балістики дальнього радіуса дії в областях, де оголошено тривогу. Через декілька хвилин у Повітряних силах підтвердили, що два борти Ту-22м3 росіян зафіксовано над акваторією Чорного моря.
Тривогу оголосили у таких регіонах станом на 21:57, 27 березня: