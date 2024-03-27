У більшості регіонів лунала тривога: Росія запускала Х-22 з Чорного моря

Російські окупанти не дають спокою українцям – регулярно запускають ракети та дрони по мирних містах. Ігнорувати повітряну тривогу не можна в жодному разі, оскільки існує загроза для життя.

У середу, 27 березня, близько 21:55 повітряна тривога почала ширитися областями. Більше читайте в матеріалі-хронології 24 Каналу.

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