У більшості регіонів лунала тривога: Росія запускала Х-22 з Чорного моря

27 березня 2024, 22:00
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Російські окупанти не дають спокою українцям – регулярно запускають ракети та дрони по мирних містах. Ігнорувати повітряну тривогу не можна в жодному разі, оскільки існує загроза для життя.

У середу, 27 березня, близько 21:55 повітряна тривога почала ширитися областями. Більше читайте в матеріалі-хронології 24 Каналу.

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Пролунав відбій в Одеській області о 22:54. Через хвилину тривогу оголосили в Харківській області, однак уже о 22:57 лунав відбій і в цьому регіоні.

22:47, 27 березня

Оголосили відбій у всіх областях України, окрім Одеської.

Знову оголосили тривогу в Одеській області. Разом з тим телеграм-канали написали о 22:39 про ціль, що летить в бік цього регіону. Уже через три хвилини з'явилось повідомлення, що "ціль більше не фіксують".

22:34, 27 березня

Пролунав відбій в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

22:26, 27 березня

Офіційні джерела кажуть про загрозу для прифронтових регіонів – застосування ворогом авіаційних засобів ураження. ЗСУ спостерігають активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

22:21, 27 березня

ЗМІ пишуть про вибухи в Одеській області, а також моніторингові телеграм-канали інформують, що чотири борти Ту-22м3 лишають пускові рубежі біля Криму та прямують зворотнім курсом.

22:16, 27 березня

Повітряні сили заявляють, що фіксують пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей. Зокрема, жителів Одещини закликають бути в укриттях.

22:10, 27 березня

Тривогу оголосили також в Києві та Чернігівській області.

22:01, 27 березня

Телеграм-канали написали про загрозу балістики дальнього радіуса дії в областях, де оголошено тривогу. Через декілька хвилин у Повітряних силах підтвердили, що два борти Ту-22м3 росіян зафіксовано над акваторією Чорного моря.

Тривогу оголосили у таких регіонах станом на 21:57, 27 березня:

  • Черкаська область;
  • Полтавська область;
  • Кіровоградська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Вінницька область;
  • Київська область;
  • Миколаївська область;
  • Житомирська область;
  • Харківська область;
  • Одеська область;
  • Херсонська область;
  • Сумська область;
  • Донецька область.


Де оголосили повітряну тривогу ввечері 27 березня / Телеграм-канал alarmukraine

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак