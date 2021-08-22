Українська армія має готуватися до звільнення окупованих територій, – головнокомандувач ЗСУ

Збройні сили України повинні розвиватися та удосконалювати свою тактику. Це допоможе бути готовими до ведення наступальних дій при звільненні окупованих Росією територій.

Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Україна 30. Захисники". Він зазначив, що хотів би, аби армія від держави отримала все необхідне: озброєння, військову техніку.

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ЗСУ мають бути готовими звільняти окуповані землі

Збройні сили повинні розвиватися, удосконалювати тактику, переоцінювати форми і способи застосування з метою мінімізації втрат, і головне – підготовки до ведення дій для звільнення окупованих територій,

– наголосив Залужний.

Він додав, що українське суспільство не має забувати, що на Сході йде війна, та водночас пам'ятати справжніх героїв, які поклали своє життя заради інших.

Можливість повномасштабного вторгнення

Окрім цього, Залужний звернув увагу, що Україна також повинна бути готовою до повномасштабного вторгнення країни агресора.

Держава в цьому випадку має зробити все, аби ЗСУ могли виконати поставлене завдання, суспільство – повинне вірити в перемогу,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний нагадав, що Росію не зупиняє ні проведення інформаційно-психологічної операції, ні операції впливу, зокрема щодо ключових людей, які приймають державні рішення. За словами генерал-майора, держава має продовжувати роботу з виявлення тих джерел, через які ворог поширює дезінформацію та маніпулює фактами.

"Суспільство в умовах цієї загрози має стати до бою, тут кожен має стати бійцем цього фронту", – переконаний Залужний. Робити це можна шляхом донесення правдивої інформації, її пошуку, самоосвіти, і головне – довіри до ЗСУ.

Форум "Україна 30. Захисники": що відомо