Українська армія знищила російську військову техніку на 3 мільярди доларів – Forbes

Росія десятий день веде проти України повномасштабну війну. Ворог отримує тотальний опір та несе втрати.

Загалом Збройні сили України знищили 1902 одиниці ворожої техніки. За оцінками Forbes, у рублях втрати складають 331,2 мільярда.

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Мовиться про таку техніку: 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин.



Втрати техніки російських вбивць / Інфографіка Forbes

Як аналізували втрати

Танки коштували для Росії 1 мільярд доларів, бойові броньовані машини – 0,6 мільярда доларів, а всі гелікоптери разом – 1,1 мільярда доларів. У Forbes зазначили, що це приблизна оцінка. Вони брали інформацію про вартість одиниці з відкритих джерел.

"Наприклад, ціна танка в розрахунках – $4 млн, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році", – зазначили у Forbes.

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