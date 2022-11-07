Маємо рекорд 9:1, – військовий ЗСУ розповів про успішну роботу артилерії на Херсонщині

На Херсонщині у ЗСУ є певний паритет у артилерії, вже є конкуренція. Але це паритет не в кількості, бо у росіян чимало заліза – а в якості.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він також зазначив, якщо вони зі своєю артилерією дуже довго прицілюються, довго стріляють – наша артилерія, особливо західна, набагато якісніша, швидша та точніша.

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Кирило Сазонов каже, що звісно є певні проблеми – з таких установок неможливо бити безперервно, бо стволи перегріваються та блокуються. Але в цілому – хлопці з другого разу втрапляють по танку, який рухається.

Детальніше про ситуацію на лінії фронту, зокрема на Херсонщині: дивіться відео

За словами військового, днями був епізод, коли наші хлопці три танки знешкодити із трьох снарядів.На Заході вважали, що на підготовку артилериста потрібно 3-6 місяців, наші ж за тиждень-два все освоюють.

На Херсонщині проти нас стоїть Хабаровська бригада, у них вона має назву – Хабаровська артилерійська дивізія. І наші артилеристи ведуть рахунок, останній рекорд артилерійської дуелі – 9:1 в нашу користь,

– каже Кирило Сазонов.

Військовослужбовець ЗСУ додає, що у артилерійських військах дуже багато людей із вищою та середньою технічною освітою, тому західна техніка піддається наших захисникам з легкістю.