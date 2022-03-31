Українська артилерія знайде навіть голку в копиці сіна: філігранне знищення техніки окупантів

31 березня 2022 , 10:52
Читать новость на русском

Джерело:

Сухопутні війська ЗС України

Українська артилерія продовжує демонструвати чудові результати у війні з Росією. Так, на одному із відео видно, що ЗСУ точно знищують техніку окупанта навіть тоді, коли її неможливо побачити неозброєним оком.

У ролику, який триває менш як хвилину, Збройні Сили України показали, що загарбники ховаються за приватними будинками та навіть у заготовленому українцями сіні. 

Зверніть увагу На Донеччині окупанти знову застосували фосфорні снаряди

Сумнівне маскування 

Українські артилеристи розповіли, що окупанти почали ховати ворожі бойові машини піхоти у копицях сіна. Однак точність наших військових відразу знівелювала цю ідею.

Українська артилерія знайде навіть голку в копиці сіна,
– написали вони в описі до відео.

Дивіться, як українська артилерія знищує ворожу техніку:

 

Нагадаємо, станом на ранок 31 березня, українські бійці ліквідували 17 500 російських найманців. Крім того, понищено сотні одиниць російської техніки.

Детальніше – втрати ворога станом на ранок 31 березня

 

Автор: Юлія Бабич