Українська авіакомпанія хоче літати з Ужгорода, але є умова
Джерело:avianews
Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines хоче відновити польоти з України. Компанія розглядає можливість польотів з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним.
Про це повідомив директор авіаперевізника В'ячеслав Геріга. За його словами, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з Ужгорода, якщо це буде визнано безпечним.
До речі Шукають способи: наскільки швидко Ryanair готова відновити роботу в Україні після війни
Air Ocean Airlines не літає в Україні із січня 2022 року
"Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", – зазначила авіакомпанія в обґрунтуванні, яке вона направила українській владі.
З 2021 року Air Ocean Airlines працювала як регіональний авіаперевізник з повним сервісом та виконувала рейси з Києва до Запоріжжя, Львова, Чернівців, Харкова, зі Львова до Запоріжжя та Харкова.
У січні 2022 року перед повномасштабним вторгненням Росії компанія повідомила, що скасовує всі рейси на два місяці.
Цікаво, що Air Ocean Airlines виконувала рейси на літаках Ан-148, власником яких є кіпрська компанія Cyprus Aircraft Leasing 2. У травні 2023 року Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Cyprus Aircraft Leasing 2, які передбачають блокування активів компанії.
Компанія заявляє про готовність оренди Ан-148 безпосередньо у держави після завершення процедури їх націоналізації.
Чому польоти з Ужгорода малоймовірні
- Air Ocean Airlines не перша авіакомпанія, яка висловила бажання літати з аеропорту Ужгорода. Також про таке бажання заявляв ірландський лоукостер Ryanair.
- Обидві компанії аргументують свою позицію тим, що аеропорт в Ужгороді розташований впритул до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.
- Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що повітряний простір в Україні відкриють не скоро, тому цивільні польоти наразі не на часі.
- Ігнат зазначив, що росіяни можуть завдавати удари по стоянці в Ужгороді, говорячи, що там нібито зосереджена західна техніка. Крім того, не відомо, хто буде домовлятися з Росією про те, щоб вона не здійснювала обстріли.