Чекаємо на фото, – Ігнат про удар по Бельбеку та його наслідки для ворога

Українська авіація атакувала в окупованому Криму аеродром "Бельбек", де розташовний військовий аеродром загарбників. Наразі слід дочекатись супутникових фото та даних від розвідки, аби оцінити масштаби атаки.

Російської присутності ставатиме ще менше

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, українські пілоти і надалі працюватимуть над знищенням потужностей ворога на захопленому півострові.

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"Російської присутності стає все менше в Криму. Це відбувається далеко не вперше. Наші пілоти тактичної авіації "вичищають" Крим від росіян", – зазначив Юрій Ігнат.

Як приклад, він навів вчорашній удар по аеропорту "Бельбек", де базувалась 204 бригада тактичної авіації.

Вчора було ураження певних об'єктів. Є різна інформація щодо наслідків, але треба дочекатись супутникових знімків і підтверджень нашої розвідки щодо того, які саме об'єкти було уражено. Дуже хочеться, щоб побільше цінної техніки було виведено з ладу,

– наголосив Ігнат.

Українські пілоти не дадуть спокою росіянам в Криму

Речник Повітряних сил зазначив, що українська 204-та бригада тактичної авіації точно повернеться у Крим і наші захисники вже над цим працюють.

Ігнат додав, що Росія використовує у Криму близько 5 летовищ для ударів по Україні.

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