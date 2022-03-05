Українська авіація розбила колону окупантів під Броварами

Російські загарбники продовжують намагатися просунутися у Київ. Однак вони зазнають лише шалених втрат. Зокрема авіація ЗСУ розбила колону окупантів під Броварами.

Українські захисники героїчно борються з ворогами. Відтоді, як Росія напала на Україну, знищили понад 10 тисяч окупантів.

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Під Броварами розбили ворожу колону

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо ситуації в Україні станом на 18:00 5 березня. Там розповіли, що окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео про "успішність" проведення "спецоперації" країни-агресорки. Проте це лише фейк. Адже бійці ЗСУ завдають їм шалених втрат.

На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України завдано авіаційного удару по 15 окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Втрати загарбників поки невідомі. Ці дані наразі уточнюються.

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