Українська авіація вдарила по позиціях росіян у 5 різних населених пунктах Херсонщини
10 червня 2022 , 01:21Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Повітряні сили ЗСУ продовжують ефективно нищити ворогів. Лише за добу 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в 5 населених пунктах Херсонської області.
Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь".
Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини,
– зазначили в командуванні.
Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео