Українська авіація вдарила по позиціях росіян у 5 різних населених пунктах Херсонщини

10 червня 2022 , 01:21
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Джерело:

Оперативне командування "Південь"

Повітряні сили ЗСУ продовжують ефективно нищити ворогів. Лише за добу 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в 5 населених пунктах Херсонської області.

Окрім цього, наші артилеристи теж завдали чималих втрат армії окупантів. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, розповіли в оперативному зведенні командування "Південь". 

Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п'ятьох різних населених пунктах Херсонщини,
– зазначили в командуванні. 

 Детально про ситуацію на Півдні: дивіться відео 

 

 

Автор: Олександр Марчак