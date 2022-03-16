Українська авіація здійснила 9 нальотів на колони і скупченнях військ росіян

16 березня 2022 , 07:18
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Джерело:

фейсбук Генштаб ЗСУ

Повітряні сили України впродовж доби 15 березня активно збивали техніку окупантів. Наша авіація нищила ворожі вертольоти, безпілотники тощо.

В Україні розпочався 21-ий день війни. Завдяки нашим військовим ворогу досі не вдалося просунутися.

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Лише минулої доби Повітряні сили знищили:

  • 3 літаки (2 з них Су-34);
  • вертоліт;
  • три БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 крилаті ракети.

Додаткову інформацію наразі уточнюють у Генштабі ЗСУ.

Також авіація продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Зокрема було здійснено 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

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Автор: Софія Мінджоса