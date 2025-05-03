Росія б не напала: Світан припустив, коли Україна отримає достатню кількість балістики

Один з пріоритетів для України є виготовлення власних балістичних ракет. На цьому наголошує президент Володимир Зеленський, і реалізація цього наміру можлива з часом.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що саме балістичних ракет наразі не вистачає українським Збройним Силам. Водночас власне виробництво балістики вирішило б багато проблем.

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На Москву не промахнемося

Світан зауважив, що якби Україна мала кілька тисяч власних балістичних ракет, то росіяни б не розпочали повномасштабне вторгнення на нашу територію.

Росія просто б не напала на нас, тому що не нападають на державу, яка може столицю країни, що вчиняє агресію, рознести вщент за кілька хвилин,

– пояснив військовий експерт.

До Москви відстань приблизно у 500 кілометрів – це дальність української балістичної ракети "Грім", проте потрібно мати ще їхню й достатню кількість, щоб, на його думку, уразити ворога.

Тому на Москву не промахнемося. Для нас дуже важлива програма щодо балістики і розробляти її треба було ще 11 років тому. Проте маємо гарні напрацювання, зокрема, ракету "Грім",

– наголосив він.

Важливо й те, що росіянам, за словами полковника запасу ЗСУ, практично немає чим збивати балістичні ракети. Вони не мають комплекси щодо контролю висхідної траєкторії балістичних ракет. Так, 2 травня українські сили відмінусовали в окупованому Криму комплекс "Звєзда" – це локатори дальнього космічного контролю.

Якщо ворог не має інформації про висхідну траєкторію, він вже не вирахує низхідну, тому що, як відзначив полковник запасу ЗСУ, балістична ракета рухається майже з космосу на ціль, падаючи зверху.

Якщо кілька сотень балістичних ракет зайдуть на Москву, навіть якщо і росіяни позбивають їхню певну кількість, все ті, що залишаться, влучать по цілях,

– зауважив Роман Світан.

Налагодити серійне виробництво балістичних ракет в Україні, на його думку, можна за 1 – 1,5 року. Головне обрати систему наведення та відійти від супутників. Адже Дональд Трамп може знову вимкнути Україні доступ до них, як він це вже робив.

Тому нехай буде не точне наведення з похибкою у кілька десятків чи навіть сотні метрів, але 500-кілограмова боєголовка, якщо буде заходити на військову ціль, то точно не промахнеться,

– впевнений військовий експерт.

Світан припустив, що, імовірно, ця програма вже запущена і вже найближчим часом побачимо роботу української балістики на дальностях 500 кілометрів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив 2 травня, що Україна має максимально прискорити виготовлення власної балістичної зброї, щоб мати "ефективну гарантію безпеку для України".