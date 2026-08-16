Вже найближчим часом: Федоров назвав терміни, коли українська балістика може полетіти на Росію

Україна може почати завдавати ударів по території Росії власними балістичними ракетами вже протягом найближчих місяців. Перші успішні випробування вже пройдені.

Про це в інтерв'ю CBS News заявив ексміністр оборони України Михайло Федоров, оцінюючи стрімкі темпи розвитку вітчизняного високотехнологічного озброєння та інновацій у оборонній сфері.

Що сказав Федоров про використання української балістики?

Українські балістичні ракети вітчизняного виробництва зможуть уражати стратегічні цілі на території Росії вже за 3–6 місяців. За словами Федорова, саме в такі терміни очікується перше бойове застосування нової зброї, адже для перемоги Україна має діяти максимально оперативно.

Ексміністр зазначив, що одна з українських компаній вже успішно провела випробування балістичної ракети. Він наголосив, що сучасна війна перейшла у технологічну площину, тому наша держава зобов'язана випереджати Росію в кожному циклі розробки та впровадження інновацій.

Нагадаємо, перші успішні тести нової української зброї відбулися ще на початку серпня. Тоді посадовець розповідав, що ракета влучила точно в ціль без жодних відхилень. Ідеальним варіантом протидії ворожим обстрілам є тактика "балістика проти балістики", яка дозволить Силам оборони України знищувати російські пускові установки ще до запуску або одразу після нього.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська балістична програма вже має результат, однак головне завдання – налагодити серійне виробництво ракет, щоб регулярно уражати ворожі цілі. За його словами, перше бойове застосування української балістики може відбутися восени, якщо вчасно забезпечити постачання компонентів, контракти та фінансування.

Поява власної балістики здатна кардинально змінити правила гри на фронті та в тилу агресора. Як зазначав колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, під прицілом опиняться російські військові аеродроми, склади боєприпасів та оборонні заводи окупантів. На відміну від ударних дронів з бойовою частиною близько 50 кілограмів, ракета несе 250 і більше кілограмів вибухівки. За оцінками експертів, дальність нової розробки сягає близько 500 кілометрів, що дозволить завдавати нищівних ударів по об'єктах у глибокому тилу ворога.

Додамо, своєю чергою військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зазначає, що українська балістична ракета, за останніми даними, може мати дальність 800 – 850 кілометрів. Це потенційно дозволить Силам оборони уражати цілі на значній частині території Росії, зокрема в районі Москви.