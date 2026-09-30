"Справи люблять тишу": що не так із заявами про нову українську балістичну ракету

Українські виробники дійсно працюють над створенням власної балістичної ракети. Це надзвичайно складний процес. І зрозуміло, що швидким він не буде.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовослужбовець та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, якщо не звертати увагу на одіозні заяви, Сили оборони вже використовують різні типи ракет від українських виробників. Російські заводи вже неодноразово з ними зустрічалися "лоб в лоб".

Усі чекають на удар по Москві

Як наголосив Мусієнко, зараз є багато очікувань щодо української балістичної ракети. Все це підігрівається різними заявами, що удар буквально може статися ледь чи не завтра. І тут варто бути обережнішими із заявами.

Такі справи люблять тишу. Тут найкраще все скажуть не слова, а реальні дії. Ми всі бажаємо успіхів розробникам нашої балістики. Але тут таки варто бути обережними з точки зору обіцянок. Ми всі хочемо побачити політ балістики на Москву. Тут є консенсус. І важливо ці суспільні очікування не розчаровувати і не підігрівати завищеною планкою, що все нібито там завтра станеться,

– зазначив Мусієнко.

Попри це, не варто також поширювати зневіру щодо розробників самих ракет. Насправді вони виконують титанічну роботу, яка посилює Сили оборони України.

Чого очікувати від української балістики: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, українська компанія Fire Point працює над балістичними FP-7 та FP-9. На початку вересня CEO Fire Point наголошувала, що обидві ракети вже перебувають на етапі випробувань. Цікаво, що під час атаки по Москві 20 вересня президент Володимир Зеленський заявив про використання засобу "Пелікан". Тоді спершу надходили повідомлення, що це балістична ракета. Але згодом аналітики стверджували, що це таки дрон.