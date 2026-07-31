Зі своєї ППО обстрілюють Київ: чи мають росіяни засоби проти балістичних ракет

Співзасновник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман анонсував, що Україна може завдати ударів власною балістикою по Москві вже цієї осені. Пробувати збивати її ворог може своїми комплексами С-400, але за певних умов.

На це у розмові з 24 Каналом вказав президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків, український авіатор Геннадій Хазан, пояснивши, що сьогодні ракети до С-400 росіяни використовують не як ППО, а для обстрілів.

Українська балістика змусить Росію знову перелаштовувати С-400

Російська армія почала обстрілювати Україну ракетами до ЗРК С-400, маючи запаси такої зброї. Ворог, як зазначив Хазан, перелаштовує їх на балістичну траєкторію й націлює зокрема на Київ.

Коли полетить українська балістика, вони почнуть економити ракети для ударів по суходолу, бо це буде дуже дорого, і перелаштовуватимуть їх, аби протидіяти. Це має призвести до того, що росіяни перестануть використовувати ракети до цього комплексу по землі,

– пояснив Хазан.

Він уточнив, що ці ракети мають бойову частину для знищення літаків у повітрі, вони пристосовані для ліквідації саме повітряних цілей (тобто як ППО). Український авіатор наголосив, що та шрапнель, яку використовує ворог, має значну кінетичну силу, тож варто бути максимально обережним під час російських атак, бо як сама зброя, так і її уламки несуть величезну небезпеку.

Якщо влучання такої ракети є прямим у будинок чи приміщення, то можуть бути летальні наслідки. Треба робити все можливе, аби врятувати себе, дітей, літніх людей,

– зауважив Хазан.

Повне інтерв'ю з Геннадієм Хазаном: дивіться у відео