Українська бронетехніка на Півдні діє вже за останньою лінією російського оборонного шару, – ISW

Наші військові продовжують просування на Півдні. Аналітики звернули увагу на те, що на Запоріжжі українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російського оборонного шару.

До такого висновку дійшли укладачі свіжого звіту Інституту з вивчення війни. Водночас у ньому ще не готові говорити, що наші військові повністю прорвали цей оборонний шар.

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Українська бронетехніка просунулася

У звіті звернули увагу на геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня. Вони демонструють, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських бронетанкових ровів і загороджень типу "зуби дракона". Вони – частина тришарової оборони.

Також наші захисники вступили в обмежений бій на захід від Вербового (воно розташоване за 18 кілометрів на південний схід від Оріхова). Водночас в Інституті кажуть, що незрозуміло, чи утримують ці позиції українські військові.

Оглядачі кажуть, що це перший зафіксований випадок, коли наші військові використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони. Присутність такої техніки свідчить, що українці забезпечили прорив двох попередніх ліній достатньою мірою, щоб йти бронетехнікою напролом.

Українські сили, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньо, щоб перекинути свою техніку вперед,

– припускають в Інституті.

Кажуть, що здатність наших військових перекинути бронетехніку до найпотужніших російських оборонних рубежів, призначених зупинити наших захисників, прорвати їх, а також керувати технікою неподалік підготовлених російських оборонних позицій – важливі ознаки прогресу в українському контрнаступі.

Звернули увагу також на додаткові геолокаційні відео від 20 та 21 вересня. Вони демонструють, що наші військові просунулися на захід і південний захід від Вербового.

Наші війська поступово просуваються

В Інституті зауважили, що російські війська не змогли перешкодити українським поступово, але впевнено просуватися вперед з середини серпня. Зауважимо, що окупанти на заході Запорізької області перебувають в оборонній позиції.

Оглядачі постійно спостерігають за повільним, але регулярним просуванням наших захисників у західній частині Запорізької області. І це попри те, що російські військові перекидають елементи відносно елітних підрозділів для посилення російських оборонних операцій у західній частині Запорізької області.

В Інституті відзначили, що в середині серпня російські військові перекинули частини 7-ї гвардійської гірсько-десантної (ПДВ) дивізії та 76-ї гвардійської ПДВ дивізії в район Роботиного. Це вони зробили задля того, щоб відбити українські атаки і, можливо, розвантажити частини 22-ї та 45-ї окремих бригад спецназу. Останні контратакували наших захисників на попередніх етапах українських контрнаступальних операцій.

Геолокаційні знімки, опубліковані 20 і 21 вересня, свідчать, що підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецназу діють на захід від Вербового. Це дозволяє оглядачам припустити, що командування Росії тактично перекинуло ці підрозділи на підтримку ПДВ, які вже стоять на обороні у цьому районі.

Звернули увагу на розповідь українського солдата, опублікованій 21 вересня у статті WSJ. Він зауважив, що російські війська, які займаються захистом передових окопів, "неякісні". Натомість у контратаки йдуть штурмові війська, які "сильніші". В Інституті кажуть, що його слова збігаються з їхніми спостереженнями. Адже відносно елітні російські спецпризначенці та підрозділи ПДВ, схоже, – основні контратакуючі елементи у західній частині Запорізької області.