Українська делегація матиме двосторонні зустрічі зі США цього тижня, – Зеленський
- Українська делегація матиме двосторонні зустрічі з американською стороною в Абу-Дабі 4 – 5 лютого під час переговорів з Росією та США.
- Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки зі США готовий, і Україна очікує на подальшу роботу щодо відновлення та економічного розвитку.
В Абу-Дабі 4 – 5 лютого відбудеться наступний раунд переговорів делегацій США, України та Росії. У цей час українська делегація також проведе двосторонні зустрічі з американською стороною.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Що відбуватиметься на переговорах?
Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.
За його словами, у зустрічі взяли участь майже всі учасники делегації, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.
Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків,
– наголосив глава держави.
Президент додав, що досягти достойного і тривалого миру реально.
За словами Зеленського, двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий і тепер Україна розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічного розвитку.
У переговорах також візьме участь спецпредставник президента США Стів Віткофф, хоча раніше повідомлялося, що він та зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть на наступну зустріч.
Як проходили переговори в ОАЕ?
23 – 24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні тристоронні переговори. Зокрема, сторони порушували питання Донбасу й ЗАЕС, а також створення демілітаризованої зони та можливість розміщення миротворців із нейтральних країн.
Згодом у Кремлі заявили про часткове зближення позицій Росії та України у мирних переговорах. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив на складності і суперечливості процесу.
За підсумками зустрічі Володимир Зеленський заявив, що проблемних питань стало менше, однак позиція Києва щодо територій та територіальної цілісності України залишається незмінною.