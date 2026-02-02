Укр Рус
2 лютого, 18:30
Українська делегація матиме двосторонні зустрічі зі США цього тижня, – Зеленський

Поліна Буянова
Основні тези
  • Українська делегація матиме двосторонні зустрічі з американською стороною в Абу-Дабі 4 – 5 лютого під час переговорів з Росією та США.
  • Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки зі США готовий, і Україна очікує на подальшу роботу щодо відновлення та економічного розвитку.

В Абу-Дабі 4 – 5 лютого відбудеться наступний раунд переговорів делегацій США, України та Росії. У цей час українська делегація також проведе двосторонні зустрічі з американською стороною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Що відбуватиметься на переговорах?

Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.

За його словами, у зустрічі взяли участь майже всі учасники делегації, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.

Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків, 
– наголосив глава держави.

Президент додав, що досягти достойного і тривалого миру реально.

За словами Зеленського, двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий і тепер Україна розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічного розвитку.

У переговорах також візьме участь спецпредставник президента США Стів Віткофф, хоча раніше повідомлялося, що він та зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть на наступну зустріч.

Як проходили переговори в ОАЕ?

  • 23 – 24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні тристоронні переговори. Зокрема, сторони порушували питання Донбасу й ЗАЕС, а також створення демілітаризованої зони та можливість розміщення миротворців із нейтральних країн.
     

  • Згодом у Кремлі заявили про часткове зближення позицій Росії та України у мирних переговорах. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив на складності і суперечливості процесу.
     

  • За підсумками зустрічі Володимир Зеленський заявив, що проблемних питань стало менше, однак позиція Києва щодо територій та територіальної цілісності України залишається незмінною.