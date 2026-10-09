Нова мирна пропозиція та захист неба: українська делегація розпочинає переговори у США

Українська переговорна делегація 9 жовтня розпочинає дводенний візит до США для зустрічі зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Головною метою консультацій є обговорення нової спільної пропозиції, що охоплює всі аспекти війни та спрямована на її припинення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам, передає 24 Канал.

Які подробиці надав глава держави щодо переговорів?

До складу української переговорної команди увійшли голова Офісу президента Кирило Буданов, заступник голови ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія та голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров.

Консультації у Вашингтоні триватимуть два дні поспіль. Крім того, представники Білого дому повідомили, що до переговорного процесу долучаться радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також представники Європейського Союзу і НАТО.

Посилення тиску на Росію та захист українського неба

Окрім обговорення дипломатичного треку, українська сторона прагне донести до американської адміністрації важливість посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Київ наголошує на необхідності збільшення санкційного тиску, фінансової допомоги та надання додаткових засобів протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський підкреслив, що тільки комплексні кроки у сфері безпеки та економічного тиску здатні змусити Москву сісти за стіл переговорів. Окремий формат консультацій із європейськими партнерами буде присвячений практичним крокам щодо захисту українського неба.

Контекст переговорного процесу

Як уже повідомлялося на нашому сайті, українські перемовники відправляться до США для активізації дипломатії та розробки механізмів завершення війни.

Раніше глава держави також наголошував, що Сполучені Штати володіють необхідними інструментами для суттєвішого впливу на перебіг подій.