Українська делегація 3 березня вилітає на переговори з Росією. Новину повідомив Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента.

Подоляк поділився світлиною з Давидом Арахамією – головою фракції "Слуга народу". Він зауважив, що вони – вже у гелікоптерах.

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На переговори із Росією. Вже у гелікоптерах. Через декілька годин почнемо,

– написав Подоляк.

Арахамія зауважив, що "стартуємо через 2 години". За словами політика, програма мінімум на переговорах – гуманітарні коридори. Далі – діятимуть за обставинами.



Українська делегація вилітає на переговори з Росією / Фейсбук Давида Арахамії

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