"Українська команда" оголосила збір "Тепло на фронт": донать, щоб зігріти захисників
Джерело:"Українська команда"
Волонтерський штаб "Українська команда" оголосив великий збір "Тепло на фронт". Усіх охочих запрошують донатити на індивідуальні набори для воїнів на передовій.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".
Буде цікаво 27 бригада Нацгвардії отримала позашляховик від "Української команди" – це 75 автівка від ВШ
Друзі! Невдовзі надворі буде дуже холодно. Опалювальний сезон розпочався. І хоч в окопах у наших бійців батарей немає, ми можемо з вами їх зігріти. "Українська команда" оголошує щорічний збір "Тепло на фронт". За два роки війни ми з вами вже зігріли понад 70 тисяч захисників. Цьогоріч збираємо на індивідуальні набори для воїнів,
– мовиться у повідомленні "Української команди".
"Українська команда" оголосила збір "Тепло на фронт": відео
В кожному наборі будуть грілки для тіла, сухий душ та антибактеріальна присипка. Вартість одного такого набору – 100 гривень, повідомляють волонтери.
Вартість набору становить 100 гривень / Фото "Українська команда"
"Донать 100 гривень та зігрій одного бійця. Три тисячі гривень – зігрій взвод. 10 тисяч гривень – цілу роту. Або донать, скільки забажаєш. Увімкни опалення захисникам! Зігрій своїх, щоб вороги палали!" – закликає "Українська команда".
Долучитися до збору можна за реквізитами: