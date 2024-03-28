"Українська команда" передала батальйону "Свобода" велику партію дронів-літаків, – Палатний
Джерело:фейсбук Артура Палатного
Волонтерський штаб "Українська команда" передав бійцям батальйону "Свобода" велику партію дронів-літаків, на які нанесено побажання окупантам від українців, що донатили на ці безпілотники.
Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний. Зазначимо, що вдосконалені дрони-літаки здатні долати більші відстані.
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Літаки, що наближають перемогу
Ці літаки – від усіх вас. На їхніх крилах – ваші слова люті. Ці літаки несуть помсту та наближають нашу перемогу. А ми обов’язково переможемо!,
– наголосив під час передачі дронів Артур Палатний.
"Українська команда" передала партію нестандартних дронів-камікадзе: дивіться відео
На відео, яке він оприлюднив, видно надписи на літаках:
- "Оркам від українців!",
- "За Авдіївку! За Бахмут!",
- "За побратимів",
- "За сльози моїх дітей",
- "Не забудемо! Не пробачимо!" та інші.
Великі вдосконалені дрони-літаки летять далі та несуть більше вибухівки. А отже, знищують більше живої сили та техніки ворога, йдеться у повідомленні керівника "Української команди".
Великі дрони-камікадзе працюватимуть на Бахмутському напрямку, де зараз боронить Україну батальйон "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" планує передати захисникам на передову 200 дронів-літаків.