"Українська команда" передала індивідуальні набори для обігріву батальйону "Свобода"

Волонтерський штаб "Українська команда" в рамках проєкту "Тепло на фронт" забезпечив бійців батальйону "Свобода" індивідуальними наборами для обігріву.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди".

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"Українська команда" продовжує забезпечувати теплом наших захисників. Сьогодні ми передаємо індивідуальні набори для обігріву бійцям батальйону "Свобода". У кожному з них – декілька видів хімічних грілок для різних частин тіла, які допоможуть швидко зігрітися і захистять від переохолодження,

– повідомив Артур Палатний.

Він також зазначив, що завдяки українцям, які взяли участь у зборі коштів, "Українська команда" вже сформувала хотпаки для 22 тисяч бійців на передовій.

"Наш проєкт "Тепло на фронт" продовжується. Нашим буде тепло – ворогам пекло!" – наголосив Артур Палатний.

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