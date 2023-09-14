"Українська команда" передала розвідникам з ГУР дрони-камікадзе
Джерело:"Українська команда"
Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію дронів-камікадзе представникам українським захисникам. Цього разу нові безпілотники отримали воїни Головного управління розвідки.
Про це повідомили у соцмережах "Української команди". Зауважимо, що доставлені захисникам "пташки" здатні підіймати понад 1 кілограм вибухівки.
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Українські розвідники отримали нову партію дронів-камікадзе від волонтерів
Для розвідників дрони – це найнеобхідніше. Відтак, волонтери "Української команди" передали партію безпілотників захисникам ГУР МО, щоб ті могли завдавати ворогам потужних втрат.
Як сказав керівник ГУР Кирило Буданов, наші розвідники – люди мовчазного подвигу. Але їхня робота викликає захоплення в усього світу. Сьогодні "Українська команда" передає нашим розвідникам дрони-камікадзе. Для них це найважливіша зброя. Це їхні очі й ефективний засіб ураження окупантів та їхньої техніки,
– заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.
Як повідомили волонтери, дрони-камікадзе підіймають понад 1 кілограм вибухівки. Вони несуть смерть ворогам і бережуть життя українських захисників, наголосили в "Українській команді".
"Українська команда" передала розвідникам дрони-камікадзе: дивіться відео
Раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати різним військовим підрозділам допомогу:
- понад 60 FPV-дронів;
- півтора десятка розвідувальних дронів Mavic;
- тепловізори.
А також 4 унікальних великих дрони для виконання спецзавдань, які були придбані за підтримки Володимира Кличка.
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