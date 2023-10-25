"Українська команда" передала ще один позашляховик батальйону "Карпатська Січ"

Російські загарбники не витримують своїх невдач на фронті. Саме тому вони посилюють обстріли та так звані "м'ясні штурми".

Відтак, волонтерська підтримка військових має бути посилена. Про це заявив керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний під час передачі чергового автомобіля бійцям батальйону "Карпатська Січ".

Читайте також 250 мільйонів гривень за 600 днів: "Українська команда" про допомогу військовим і цивільним

Mitsubishi Pajero допоможе воїнам виконувати бойові заняття ще швидше та оперативніше

Окупанти шаленіють від своїх військових невдач, посилюючи обстріли та "м'ясні штурми". Тому маємо збільшити допомогу нашим захисникам. Сьогодні "Українська команда" передає вже 67-й автомобіль на передову. Цей Mitsubishi Pajero ми придбали для воїнів стрілецького батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина. Впевнений, цей Mitsubishi Pajero допоможе хлопцям більш оперативно та якісно виконувати бойові завдання,

– заявив Артур Палатний.

Він зазначив, що добровольчий стрілецький батальйон "Карпатська Січ" імені Олега Куцина героїчно бився за Ірпінь, Романівку та інші населені пункти Київщини. Потім його бійці звільняли Харківську область в районі Ізюму. А зараз захищають Україну на Лиманському напрямку.

Волонтери передали воїнам ще один позашляховик: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала позашляховик Mitsubishi Pajero Третій окремій штурмовій бригаді. Також волонтери забезпечили розвідників групи Гюрзи зимовою формою найвищого рівня теплозахисту.