"Українська команда" передала вантажівку бійцям 28 бригади, які вже понад 3 роки на передовій
"Українська команда" передала бійцям 28 Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужну вантажівку.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу, пише 24 Канал.
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Що відомо про це?
Передали чергову автівку – 12-тонник з гідробортом – бійцям 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Ці хлопці майже три з половиною роки знаходяться на передовій. Героїчно боронять Донбас. Жодного разу не були на повноцінній ротації,
– повідомляють в "Українській команді".
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний підкреслив важливість логістики для забезпечення боєздатності військових підрозділів.
Військовим передали вантажівку: дивіться відео
"Війна – це не тільки бойові зіткнення. Це щоденна логістика. Сподіваюсь, наша автівка стане надійним помічником бійцям 28 бригади у виконанні їхніх надскладних завдань і допоможе зберегти життя наших захисників", – зазначив Палатний.
Військовослужбовці 28 бригади відзначили, що ця допомога дуже важлива для них, і подякували "Українській команді" за постійну підтримку.
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову понад 90 одиниць автомобільної техніки.