"Українська команда" привезла на передову дрони та інше обладнання для захисників

Триває широкомасштабна війна між Україною та Росією та, зокрема, завдяки волонтерам бійці Збройних Сил отримують необхідну зброю. Йдеться про безпілотники, позашляховики та іншу техніку.

Волонтери "Української команди" привезли дрони, тепловізори та інше обладнання у пункти дислокації трьох бригад, які перебувають на передовій.

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Власне, саме 9 червня "Українська команда" знову була на передовій. Волонтери привезли хлопцям розвідувальні безпілотники Mavic та дрони-камікадзе.

Також передали їм тепловізори, про які вони просили, та системи Starlink. Ці речі дуже потрібні на передовій. Тому що зараз наші хлопці йдуть вперед. А "Українська команда" допомагає їм ще краще бити ворога,

– сказав керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

Допомогу від волонтерського штабу отримали одразу декілька військових підрозділів:

4-а бригада оперативного призначення Національної гвардії України;

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ;

72-а окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.

Раніше були повідомлення про те, що "Українська команда" проводить збір на 100 дронів-камікадзе, які разом з кілограмом вибухівки передають ворогам "вибухові послання" від українців, що донатять на дрони.

Окрім того, волонтери з цієї організації передали 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi Pajero, який легко долає бездоріжжя. А окремій механізованій бригаді ДУК "Правий сектор" – колеса для десятків військових машин.