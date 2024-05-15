Захисникам негайно потрібні дрони: "Українська команда" відкрила терміновий збір для Харківщини
"Українська команда" негайно збирає кошти на безпілотники, щоб підсилити захисників на фронті. Волонтери закликають українців не зволікати та долучитися до збору.
Про це повідомляється на сторінці "Української команди" у фейсбуці.
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"Друзі, зараз надзвичайно важка ситуація по всій лінії фронту. Окупанти тиснуть у районі Вовчанська, на Краматорському та Покровському напрямках. Є загроза наступу на Суми. "Українська команда" вже відправила велику партію FPV-дронів на Вовчанський напрямок, щоб підсилити наших хлопців. Але нашим захисникам потрібно ще більше безпілотників! І дуже терміново! Наш збір продовжується", – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
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Волонтери закликають терміново підтримати захисників донатами.
Кожен ваш донат – це мінус ворожа "беха", ворожий танк, жива сила противника. Не зволікайте, долучайтеся! І таких пташок полетить дуже багато на голови окупантів!"
– наголошують в "Українській команді".