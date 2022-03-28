"Українська краса – вбивча": волонтерка зібрала сотні тисяч на ЗСУ своїми фото з відпочинку
Українка зібрала 700 тисяч гривень для української армії. Їй вдалось це зробити завдяки власним фотографіям з відпочинку.
Волонтерка, експертка з питань реформ Дана Юрович в ефірі 24 каналу розповіла, як зібрала таку суму для Збройних Сил. Вона розповіла, що займається грошима для підрозділу Сил спеціальних операцій.
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Як волонтерка зібрала гроші
Юрович завжди планувала відпочинок завчасно і робила яскраві фотографії. Тому подумала, що її світлини можуть бути корисними.
Нехай українська краса таки стане вбивчою,
– сказала волонтерка.
Так вона вирішила публікувати свої світлини і заробляти ними гроші.
"Такі фото привертають увагу. Публікувати просто військову техніку, або фотографії бійців я не могла, адже це спеціальний підрозділ", – пояснила Юрович.
Волонтерка збирає гроші за допомогою своїх світлин з відпочинку / Фото Дани Юрович
З фотографій почали робити меми
Далі користувачі соцмереж почали робити з волонтерки меми:
- "загорнули" її в обладунки;
- домалювали ззаду вертоліт, ніби вона його збила;
- перевтілили її в образ Wonder Woman, яка тримає за ногу окупанта.
Користувачі соцмереж роблять меми з фото волонтерки / Світлина із фейсбуку Юрович
Закрили третій збір грошей на ЗСУ
"Завдяки таким фотографіям ми закрили третій збір", – розповіла волонтерка. Вона пояснила, що збирала винятково на великі товари:
- перший збір – на дрон з тепловізором;
- другий – на автомобіль;
- третій збір – теж на автомобіль.
Навіть з Москви відправили гроші
Як зауважила Юрович, відправили гроші навіть з Москви – 10 тисяч гривень. Вона пояснила: "Це (зробила – 24 канал) етнічна росіянка, яка працювала в Україні, але зараз – в Москві".
Як волонтерка зібрала сотні тисяч на ЗСУ своїми фото: дивіться відео