Українська Паперова Армія: головнокомандувач ЗСУ скасував "армійський маразм"

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний скасував усі накази українським армійцям про заборону відкривати вогонь у відповідь. Від цієї новини "запалало" у російському телевізорі.

Однак українським військовим ніхто особливо й не забороняв бити у відповідь. А всі чутки про начебто позбавлення армійців премій, якщо вони дозволять собі застосування зброї по бойовиках, стосувалися лише застосування зброї великих калібрів.

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Залужний скасував "журнали обліків журналів"

Окрім цього демонстративного жесту, армійцям є за що дякувати не так давно призначеному Головнокомандувачу. Він зробив їм більш цінний подарунок – скасував "журнали обліків журналів".

Що це за журнали й чому з ними був величезний клопіт досить важко зрозуміти цивільним людям, але я спробую пояснити. Збройні сили України було б більш правильно назвати Українською Паперовою Армією, адже левову частку роботи займало написання усіляких доповідних і пояснювальних записок. А ще – ведення журналів обліку, куди мають записувати усе, що стається, сталося чи може статися або не сталося.

Це буквально квінтесенція бюрократії, але саме цим і славиться наша армія. Тепер цей армійський маразм із журналами обліку Залужний скасував, за що йому армійці щиро вдячні.

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Зрада в лавах проросійських бойовиків

На Донбасі російські найманці нічим не стримані в своїх можливостях стріляти в бік мирної України. Там проросійські бойовики з місцевих мешканців раді розпочати стрілянину щойно знайдуть чим похмелитися. Втім у рядах останніх тепер панує цілковита зрада, не лише тому, що вони тепер знають про гарантовану "відповідь" від ЗСУ, але й через неможливість продовження "військової кар'єри".

Бути гарматним м'ясом для донецьких бойовиків – це шанс заробити собі більш-менш пристойні гроші і у разі повернення додому живим купити омріяну LADA Kalina. Проте раптом з'ясувалося, що уродженців України – хоч з Криму, хоч з окупованого Донбасу, у російські приватні армії більше не беруть.

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Чому так? Бо від них більше проблем, ніж користі. Як свідчить практика, у них із психікою дуже часто не все гаразд, і з алкогольною та наркотичною залежністю. І попри їхній чималий бойовий досвід, вони перш за все зрадники, тож є неблагонадійними. Бо, як відомо, хто зрадив один раз, зрадить ще.

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