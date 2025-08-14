Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, які особливості служби піхотинців на Харківському напрямку. Вона підкреслила, що через роботу ворожих дронів обороняти позиції українським військовим стало складніше, адже будь-який зайвий рух чи крок є дуже ризикованим.

Якою є робота піхотинців?

Анна Черненко поділилася історією, як одна із команд піхотинців "Хартії" поверталась із бойового завдання. Вони працювали на Липецькому напрямку.

Хлопці часто говорять, що збиваються з ліку, скільки безпілотників висить в небі, спостерігає та очікує якихось помилок наших піхотинців,

– сказала вона.

Військовий із позивним "Студент" родом із Костянтинівки підкреслив, що після виконання бойового завдання у спеку найперше виникає бажання випити чогось холодного.

Вчора над нами літав дрон – ми його збили. Потім "арта" почала працювати. Якщо за 2 години нічого не прилітає, то це вже тихий день,

– зауважив він.

Боєць зазначив, що над їхніми позиціями на Харківщині постійно є ворожа активність. На щастя, під час пересування, піхотинці мають можливість знайти якісь укриття, проте там, де відкрита місцевість це складно.

Я спочатку боявся піхоти, мабуть, як і всі, але за пів року тут я зрозумів, що це не так страшно, якщо ти потрапляєш у правильний підрозділ,

– наголосив він.

Коли військовий із позивним "Студент" бачить, як його рідне місто руйнують росіяни, то єдині почуття, які його переповнюють – це біль та ненависть.

У мене тільки зростає бажання помститись за це все,

– додав він.

Анна Черненко відзначила, що військові, з якими вона спілкувалась кажуть, що бути піхотинцем означає відчувати максимальну залученість до протидії ворогу.

До слова, 4 серпня 2025 року російські війська намагалися прорватися через КПП "Гоптівка" на Харківщині, але бійці 58-ї мотопіхотної бригади знищили понад десять окупантів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що бойові дії в цьому та сусідніх напрямках тривають постійно, а ворог марно намагається просунутися.