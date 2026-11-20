Зараз реактивні безпілотники йдуть в бій. Звісно, не так швидко, як хотілося б. Треба час для того, щоб їх вдосконалити і масштабувати,

– зазначив Ігнат.

Ігнат розповів, як збивають реактивні безпілотники: дивіться відео 24 Каналу

Крім того, пілоти на винищувачах F-16 також вибивають реактивні безпілотники. Все це відбувається на тлі дефіциту ракет не лише до систем Patriot, але й до NASAMS, IRIS-T тощо.

Наші льотчики на F-16 працюють доволі ефективно: збивають дрони за допомогою авіаційної гармати. До 10 реактивних безпілотників може збити пілот ще й з тою мінімальною кількістю боєприпасів, які влазять до F-16. Американські видання стоять в черзі, аби взяти інтерв'ю та зрозуміти, як вони це роблять. Колишні пілоти американські теж не можуть цього збагнути,

– підкреслив Ігнат.