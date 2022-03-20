Українська ППО збила Су-34 та вертоліт окупантів

Сили протиповітряної оборони України продовжують нищити російську авіацію. У неділю, 20 березня, наша система ППО збила літак та вертоліт окупантів.

Успішну контратаку провели підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі. Завдяки їхній влучній роботі вдалося ліквідувати літак Су-34 та вертоліт окупантів.

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Окрім того, захисники Донеччини та Луганщини знищили 12 танків і 9 БМП загарбників.

Минулої доби, 19 березня, наші Повітряні сили вполювали 3 вертольоти окупантів. За словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, не надто щедрий врожай збитих ворожих "пташок" пояснюється тим, що останні дві доби російська авіація майже не діє.

Втрати російських окупантів станом на ранок 20 березня / Інфографіка Генштабу

При цьому ЗСУ вже серйозно потовкли авіаційні підрозділи рашистів. У Генштабі повідомляють, що льотний склад ворога вкрай деморалізований: військові пишуть рапорти на звільнення, щоб не воювати проти України.

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