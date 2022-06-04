Українська православна церква має зробити рішучі висновки, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Українська православна церква має зробити рішучі висновки. Зокрема президент пригадав про те, що окупанти обстріляли скит Святогірської Лаври.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський озвучив під час вечірнього звернення 4 червня. Це трапилось на 101 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський закликав УПЦ зробити висновки через цинізм окупантів

Президент України заявив, що окупанти з артилерії цинічно вгатили у Святогірську лавру. Внаслідок атаки ворога згорів Всіхсвятський скит.

Володимир Зеленський пригадав, що йому було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Однак вони не сказали нічого цікавого, адже дуже передбачувані – вже традиційно та цинічно звинувачують українців у підпалі.

Президент зауважив, що монахи і миряни у Святогір'ї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія.

Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – усе це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії,

– сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, президент України зауважив, що:

наші дипломати зроблять все, щоб про цей черговий злочин окупантів дізналися усі в світі;

Росія свідомо і системно знищує українську культурну та історичну спадщину аналогічно, як і соціальну інфраструктуру, як і житлові будинки, як і усе, що необхідне для нормального життя;

Росія, яка чинить такі дії, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН так, нібито нічого не сталося;

адже статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО не є місцем для варварів.

Російські окупанти не вперше гатили по Святогірські лаврі

Володимир Зеленський пригадав, що росіяни у середу також вгатили по лаврі – від обстрілу загинули троє монахів. Всі решта змушені проводити богослужіння в підвалі, адже гуркіт артилерії і "прильоти" російських снарядів там – постійні. Окрім того, відомо, що:

це одна з трьох лавр України;

це лавра Української православної церкви, яку в Москві досі вважають пов'язаною із Російською православною церквою;

навіть це не зупиняє Росію.

Вони готові спалювати все: православні церкви аналогічно, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков,

– пояснив Зеленський.

Додав, що вороги знищили навіть ті церкви, які пережили Другу світову війну, які були побудовані вже після 1991 року.

Коротко про атаку на Святогірську лавру

Володимир Зеленський пригадав, що всіхсвятський скит Святогірської лаври почали відбудовувати в 2001 році. Тобто 10 червня мала бути річниця початку будівництва, проте окупанти знищили його до цієї дати.

Орієнтовно о 12 годині 4 червня український військовий Юрій Кочевенко заявив, що окупанти влучили в дерев'яний скит Святогірської лаври. Саме тому там спалахнула пожежа.

Відомо, що скит був у селі Тетянівка, що на протилежному боці річки Сіверський Донець від Святогірська. За цю переправу над річкою йдуть запеклі бої.

Ввечері 4 червня опублікували кадри знищеного скиту Святогірської лаври. На жаль, після пожежі на місці залишився тільки фундамент та випалена земля. Видно, що подекуди ще тліли залишки дерев'яного скиту.

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