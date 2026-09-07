І при цьому, ми заплющуємо очі на об'єктивну реальність. Про це пише Вадим Денисенко.

Як діють інші країни?

Нещодавно, уряд Канади у відповідь на введення американських тарифів прийняв ряд рішень, які зменшують навантаження на компанії, які постраждали від тиску Дональда Трампа. І перш за все, це стосується залізничних та портових тарифів.

На жаль, Україна поки застрягла на рівні проведення нарад. Місяць ідуть наради. Без будь-яких вагомих рішень.

Що робити з експортом?

Хто б там що не говорив, альтернативи морським портам у нас немає. Без них, наш експорт, як зерна, металургії так і всіє іншої нашої продукції не просто ускладнений, він падає на 30 – 50%, залежно від продукції. І все це відбувається на тлі надто високих тарифів Укрзалізниці.

Узагалі тарифне навантаження – це те, що необхідно знижувати. Я багато раз писав і говорив – у нас є два шляхи: або зберегти робочі місця не на користь бюджету або ж по-максимум витиснути з бізнесу все зараз, задля того, щоб сьогодні отримати невеликий плюс до бюджету.

Потрібні переговори з ЄС та МВФ

Усе, що я розумію про нинішню ситуацію – ми маємо колосальні проблеми з бізнесом, який нищиться ударами дронів та ракет з одного боку, а з іншого боку, маємо уряд, який боїться прийняти рішення, що суперечать попереднім домовленостям з МВФ та ЄС.

Кабмін готовий побачити проблеми в ритейлі, але взагалі не бачить проблеми в виробництві. При цьому, уряд мав би вже зараз думати над програмами підтримки виробників, які включають пільгове кредитування та плани щодо відновлення виробництв.

Нам потрібно вже зараз змінювати переговорну позицію, адже закриття портів та зміна воєнної стратегії Росії різко змінює ту реальність в якій ми живемо. На жаль, ми не маємо опцій не змінювати ситуації в переговорах з ЄС та МВФ, як нашими головними кредиторами.

Вибір дуже простий: або ми проведемо складні переговори і отримаємо можливість підтримати власний бізнес, або наша промисловість обвалиться протягом одного року.