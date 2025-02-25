Українська ракета "Трембіта" і ППО майбутнього: що показали на Defense Tech Innovations Forum

18 – 19 лютого 2025 року в Києві відбувся захід Defense Tech Innovations Forum 2025, організований платформою Brave1 за підтримки Мінцифри. Форум об'єднав понад 3 000 учасників з майже 40 країн, зокрема США, Канаду, Ізраїль, Туреччину, Австралію та більшість європейських держав.

Форум став найбільшим в історії української оборонної індустрії та продемонстрував глобальну зацікавленість технологічними інноваціями, що змінюють майбутнє військових конфліктів.

24 Канал розповідає, що відбувалося на Defense Tech Innovations Forum 2025 та які оборонні новинки там показали.

Інновації в оборонних технологіях

Форум відкрила керівниця Brave1 Наталія Кушнерська, яка наголосила на критичному значенні інновацій для глобальної безпеки:

Інновації в оборонних технологіях – критично важливі не тільки для України, а й для глобальної безпеки. Не буде перебільшенням сказати, що майбутнє всього вільного світу залежить від того, наскільки швидко ми зможемо адаптуватися до нових викликів та безперервно посилювати наші оборонні спроможності.

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Михайло Федоров / Фото Brave1

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також окреслив головні технологічні прориви війни:

Відкриття ринків . Завдяки законодавчим змінам ринок дронів в Україні стрімко розвивається, а досвід використання БпЛА поширюється на інші технологічні сфери, зокрема наземну робототехніку та ракетні програми.

. Завдяки законодавчим змінам ринок дронів в Україні стрімко розвивається, а досвід використання БпЛА поширюється на інші технологічні сфери, зокрема наземну робототехніку та ракетні програми. Гейміфікація війни . Успішно працює бонусна система дронів, де підрозділи ЗСУ отримують бали за знищення ворожих цілей, що конвертуються у нові дрони.

. Успішно працює бонусна система дронів, де підрозділи ЗСУ отримують бали за знищення ворожих цілей, що конвертуються у нові дрони. Нові ініціативи. Запуск маркетплейсу військової техніки та пошук експерта для Defense Tech Taskforce.

Зараз Україна – найкраще місце у світі для розвитку оборонних технологій. Ми маємо чудовий людський капітал – військові, розробники, інженери. Інвестуйте в український defense tech та тестуйте свої технології на полі бою,

– зазначив Михайло Федоров.

Чотири домени сучасної війни: повітря, земля, вода, космос

Учасники панельних дискусій Defense Tech Innovations Forum 2025 обговорювали ведення війни у різних площинах. Дискусія про ППО майбутнього об'єднала експертів, серед яких Олександр Борняков (Мінцифра), Даніель Шеєр (Rheinmetall), Кевін Капоццолі (Mach Industries), а також головний операційний директор Quantum Systems Олександр Бережний, CTO DeViro Денис Чумаченко і професор КПІ Олексій Кагляк. Головні тези такі:

сучасні ППО не готові до масового застосування дронів;

необхідне інтегрування різних оборонних систем та цифровізація рішень;

ППО майбутнього поєднуватиме кінетичні та некінетичні засоби, зокрема дрони-перехоплювачі.

Про те, як автономні та роботизовані системи змінюють поле бою в Україні на землі, дискутували заступник Головнокомандувача Збройних Сил України, полковник Андрій Лебеденко, заступник міністра оборони, капітан Валерій Чуркін, заступник гендиректора Kvertus Олексій Чернюк, засновник та CEO Swarmer Сергій Купрієнко, а також керівник досліджень у сфері оборони й безпеки RAND Europe Джейкоб Паракілас та співзасновник і CEO Advanced Navigation Кріс Шоу. Головні твердження:

Україні потрібно вдосконалювати автономні бойові системи.

Найбільша інновація – надшвидкий цикл тестування й покращення технологій без бюрократії.

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Під час панелі про війну на воді бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич (позивний "Хантер") представив аналіз використання морських дронів, завдяки яким знищено 30% Чорноморського флоту Росії.

Під час дискусії про космос ексдиректор ЦРУ Девід Петреус наголосив на необхідності використання космічних технологій для військових операцій.

Другий день: технології, що змінюють поле бою

Другий день форуму був присвячений демонстрації передових оборонних рішень. В межах EXPO понад 100 українських та іноземних компаній представили:

БпЛА різного типу та компоненти до них;

системи РЕБ та РЕР;

наземні роботизовані комплекси;

програмне забезпечення на основі штучного інтелекту.

Відбулися три пітчингові сесії, на яких 29 українських команд представили свої розробки інвесторам. Серед найкращих рішень:

AI-аналіз фото з БпЛА;

програмне забезпечення для точності вогневого ураження;

військові аеростати для розвідки та зв'язку.



"Робот-пес" на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 / Фото Brave1

Головний експонат – "Трембіта"

На виставці Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 в Україні також представили новітню українську крилату ракету "Трембіта". Цей боєприпас здатний долати дистанції до 1 000 кілометрів у залежності від модифікації та бойового завдання.



Ракета "Трембіта" / Фото Brave1

Характеристики "Трембіти"

маса: 100 кг (бойова частина – 20-30 кг);

дальність ураження: від 140 до 1000 км (залежно від версії);

швидкість: понад 400 км/год;

висота польоту: мінімальна – 30 м, максимальна – 2 000 м;

тип палива: бензин А-92, А-95;

модифікації: бойова та хибна ціль.

Розробник ракети Сергій у коментарі "Суспільному" зазначив, що "Трембіта" перебуває на стадії випробувань і має дві основні версії. Менша версія виконує роль хибної цілі, створюючи перешкоди для ворожих систем ППО. Бойова модифікація оснащена високоточною електронікою.

За словами Сергія, "Трембіта" створена для масштабного виробництва з мінімальними витратами. Її конструкція дозволяє випускати до 2 000 одиниць на місяць, а саме виробництво розподілене між сотнями дрібних підрядників, що робить його стійким до ударів.

Тут майже все запозичено. Здається, винахід був запатентований в 1873 році, тобто вже 150 років двигуну. Наше завдання – зробити максимально простий виріб, максимально дешевий. У нас в модифікації хибної цілі, яка також має вибухівку в середині, – ракета не перевищує ціну Мавіка. І її можна виготовляти в гаражах. Ми диверсифікуємо виробництво на кілька сотень дрібних підрядників. Таким чином неможливо знищити та зупинити це виробництво,

– розповів розробник.

Розробник підкреслив, що ракета призначена для завантаження російських систем ППО.

"Ми передбачаємо залпи по 8 штук з одної вогневої установки. Три таких залпи – це 24 ракети, і серед них є як хибні цілі, так і бойові ракети. Може не бути ніякої затримки, можна пускати почергово. І неможливо зробити селекцію, яка з них хибна, яка бойова. Таким чином ми ставимо на коліна російські засоби ППО і добиваємо або бойовими "Трембітами", або іншими ракетами", – розповів Сергій.

Експозиція оборонних технологій на Defense Tech Innovations Forum 2025 / Фото Brave1

Також він зазначив, що програмне забезпечення ракети розроблене в Україні та використовує захищені навігаційні системи.

Розробники планують розширювати виробництво та залучати нових підрядників, щоб забезпечити масове постачання "Трембіт" для українських Сил оборони.

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Форум також заклав основу для міжнародної співпраці. Зокрема Підписано меморандум із Францією щодо тестування оборонних інновацій. На заході були присутні 150 іноземних інвесторів, зокрема великі оборонні корпорації, які зацікавлені у співпраці з українськими розробниками.

Defense Tech Innovations Forum 2025 підтвердив, що Україна – світовий лідер у сфері defense tech, здатний не лише впливати на хід війни, а й формувати нову глобальну доктрину безпеки.