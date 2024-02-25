Україна має ракету, яка вразила ціль на 700 кілометрів, – Камишін про удари глибині Росії

Минулого року Сили оборони почали працювати по цілях в глибині Росії ракетами українського виробництва. У Міноборони не розкривають деталей, але відомо, що українська ракета уже зарекомендувала себе гідно, адже вразила ціль на 700 кілометрів.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на форумі "Україна. Рік 2024", інформує 24 Канал.

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Найважливіша програма для нашої країни – це ракетна програма, але про неї я скажу не більше, ніж президент. У нас з'явилась далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 кілометрів,

– заявив Камишін.

Розвиток "оборонки"

Розповідаючи про динаміку нарощування українських збройних спроможностей, міністр зауважив, що цей рік теж принесе багато гарних нових для оборонного комплексу України та анонсував успішні наземні операції.

"Минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибинні Росії виробленим в Україні озброєнням. Ми побачили в ділі, в повітрі дрон,ми побачили їх на морі. Цей рік стане роком, коли ми побачимо їх на землі", – зазначив Камишін.

Він пояснив, що цьогоріч, українці дізнаються про наземні роботазовані системи, які Сили оборони застосовуватимуть проти окупантів.

Чи розробляє Україна свої системи ППО

Щодо української системи протиповітряної оборони, міністр зазначив, що попри обмеженні часові рамки, Україні вдається знаходити рішення.

"Розоблення ППО займає набагато більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Але ми знайшли рішення з партнерами – це гібридне ППО. Комбінуємо старі радянські системи і західні ракети; західні системи вбудовуємо в наші системи", – уточнив Камишін.

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