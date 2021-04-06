Українська російська: про що взагалі йдеться

Чесно кажучи, не розумію, звідки взагалі ця "українська російська" взялася? Особисто я говорив би не про якусь окрему "українську російську", а про те, навіщо нам російська як така?

Неможливий варіант і ось чому

Єдине пояснення – хтось просто взяв за взірець "American English" і спробував екстраполювати це на українські реалії. Але воно так не переноситься автоматично.

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Американський варіант (як і інші варіанти англійської) виник у домедійну епоху. Колоністи з Англії разом із собою перевозили в Америку архаїчні форми англійської, які (у відриві від основного масиву) розвивалися окремо від "магістральної" англійської мови.

З появою ж медіа усі локальні варіанти почали "вирівнюватися" під медійний стандарт. І зараз, приміром, американський варіант англійської просунувся значно далі Америки, а у португаломовному світі все "вирівнюється" під мову країни серіалів – Бразилії.

Локальні варіанти мов зникають. А у випадку російської вони взагалі були малореальними. Російська – імперська мова. Цей термін я вживаю без бажання її образити. Це просто констатація факту. Російська літературна конструювалася саме для задач комунікації у межах імперії. Аби кожен "нацмен" її вивчив. При чому, вивчив за одним стандартом, і потім міг би ефективно комунікувати. На виробництві, в армії тощо. Російська мова характеризується жорсткою стандартизацією. Будь-які відхилення – це помилки. Її треба вчити. Саме у стандартизованому вигляді.

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Те, що називають "українською російською" – це просто піджин, який сформувався за умов, коли вжиток мови продовжується, але її, власне, майже ніхто не вчить як мову.

Поспілкувався на вулиці, подивився серіал, послухав Моргенштерна. Усе – "російськомовний". Хоча це дуже специфічна російська. Але не особлива, а "низькоякісна". З точки зору традицій тієї самої російської.

Російська нам не потрібна

Особисто я би говорив не про якусь окрему "українську російську", а про те, навіщо нам російська як така? Не на основі якоїсь ідеологічної дискусії, а суто з прагматичних міркувань.

Раніше російська мова могла вважатися мовою потужної культури та науки з технікою. Однак російська влада обрала чіткий шлях ізоляціонізму та протиставлення іншому світу. Це окрема тема, але факт залишається фактом.

Чи потрібна за таких умов комусь російська? Мабуть, потрібна. І багатьом, але систематичне та серйозне вивчення російської може означати лише орієнтацію на Росію, бо ніде окрім Росії (та невеликої кількості її союзників) ці знання особливої користі не дадуть. Ну хіба, якщо ти захочеш написати дисертацію по Достоєвському у якомусь потужному навчальному закладі. Але це вже дуже специфічний варіант.

З досягненнями у сфері науки зручніше знайомитися, знаючи англійську. Та й культурного продукту англійською значно більше.

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Коротше кажучи, усі ці розмови про російську – це лише за принципом "а поговорити". Не буде жодної "української російської", вона не може мати якогось окремого від російського "інформаційного моря" смислу.