Генерал-лейтенант у відставці сказав, скільки часу треба Україні для розробки своєї системи ППО

Україна розробляє власну систему ППО. Вона має бути аналогом американського Patriot і збивати балістичні ракети.

Військовий експерт, засновний БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що ворог сам ставить питання, коли наша держава зможе виробити власну систему ППО.

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Україна розробляє свою ППО

Романенко зазначив, що, на жаль, на території України ще за радянських часів не було школи науково-технічної розробки ЗРК. Фактично все це народжується з нуля. Зокрема, розробка комплексів, які можуть працювати на відстані 20 кілометрів і по висоті 20 – 25 кілометрів.

Дуже важливо та принципово, щоб ЗРК мав протибалістичні можливості та міг знищувати такі цілі. До цього прийшли ще в 2005 – 2015 роках. Не одна компанія почала займатись не одним комплексом. Утім, розробка схожа на ОТРК із балістичною ракетою, про яку Президент України говорив, що відбулись випробування,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що оновлена ракетна програма України з 2022 року передбачає побудову ЗРК. Росіяни як могли зривали просування вперед проєкту ОТРК, як-от "Сапсан", "Грім-2" і ЗРК. Не одне наше підприємство продовжує займатись розробкою цього комплексу.

Оптимістичний і песимістичний сценарій часу виготовлення

За словами засновника БФ "Закриємо небо України", терміни розробки озвучити дуже важко з різних причин. Найоптимістичніший – 1 – 2 роки. Песимістичний – 3 – 4 роки.

"Утім оскільки декілька підприємств займаються розробкою. Простіший комплекс вони зможуть розробити й раніше", – наголосив генерал-лейтенант.

Як він зазначив, аналог Patriot, звісно, розробляти довше. Приблизно в озвучені вище терміни.