Українська система ППО знищила щонайменше 39 літаків і 40 вертольотів ворога
Джерело:Командування Повітряних сил ЗСУ
ЗСУ продовжують знищувати техніку російських загарбників. Не залишається осторонь й українська ППО.
Наша система протиповітряної оборони завдає ударів по авіації, а також колонах техніки та живій силі окупантів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
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Сьогодні загарбники втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою! Окрім цього, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських військ,
– мовиться у повідомленні.
За дев'ять днів війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків і 40 вертольотів.
Варто нагадати, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання армії загарбників, зосереджене довкола наших кордонів, налічувало понад 700 одиниць авіаційної техніки:
- 450 літаків;
- 250 вертольотів.
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