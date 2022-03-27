Українська "Стугна" впевнено розібралась із сучасним російським танком Т-72B3

Збройні Сили України продовжують давати гідну відсіч російському окупанту. Щодня наші захисники завдають ворогу втрат як живої сили, так і військової техніки.

Вибити ворожу техніку з нашої землі ЗСУ допомагають ПТРК (протитанкові ракетні комплекси). Сьогодні оператор ПТРК "Стугна" знищив ще один танк окупантів.

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Українська "Стугна" знищила сучасний російський танк Т-72B3

Цього разу "Стугна" в жертви собі обрала танк із родини Т-72 – T-72B3. Що ж, "сумно", адже тепер він вже ніколи не зможе вцілити в цивільний чи військовий об'єкт.

Точний і прицільний постріл "Стугни" допоміг йому вирушити услід за "русским военным кораблём...".

Момент знищення: дивіться відео

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"Стугна-П" – український протитанковий ракетний комплекс від КБ "Луч". Він призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, зокрема оснащених сучасними засобами динамічного захисту.