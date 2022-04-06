Українська "Стугна" знищила чергову бронетехніку ворога разом з екіпажем

Українці продовжують ефективно боротися з ворогом. Використовуючи "Стугну", військові Збройних Сил знешкодили російську бронетехніку разом з екіпажем.

У Генеральному штабі ЗСУ показали чергові успіхи українських протитанкістів з Десантно-штурмових військ, оприлюднивши відео того, як вони ліквідували техніку загарбників.

Читайте також Що Javelin та NLAW роблять з російськими танками: відео уламків

Військові знову знищили техніку ворога

Розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" 81 окремою аеромобільною бригадою ДШВ знищено чергову бойову одиницю російської бронетанкової техніки,

– повідомили в ЗСУ.

Там уточнили, що знешкодити вдалося й екіпаж техніки росіян.

Нагадаємо, раніше у мережі оприлюднили відео, як "Стугна" знищила найновіший російський ударний вертоліт Ка-52.

Воїни ЗСУ ліквідували бронетехніку окупантів: дивіться відео