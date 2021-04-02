Українська влада зробила критично мало для Криму, – Покальчук

Про жорстокість, безпринципність і протизаконність російського режиму в Криму не варто наголошувати. Водночас українська влада недостатньо зробила для того, щоб вплинути на ситуацію.
Джерело:"Схеми" на 24 каналі
Україна – не повною мірою мобілізувала міжнародну спільноту. Таку думку у блозі "Територія рівності" висловила Оксана Покальчук.
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Крим не отримав підтримку держави
За її словами, кримські татари не отримали нормальної підтримки від держави. Адже Україна могла б, як мінімум:
- підтримати кримські і кримськотатарські інформаційні канали;
- підтримати культурні заходи;
- підтримати сім'ї постраждалих від окупаційної влади;
- ухвалити закон про статус кримськотатарського народу та про корінні народи України;
- активно говорити про важливість кримськотатарської культури, про історії з Криму.
Врешті решт, як зауважила журналістка, урядовці під час нескінченних політичних ігор повинні знаходити час на потужну і відверту розмову про Крим.
Потрібно, щоб вони розповідали нам історії сімей, мотивували допомагати, підтримувати та зберігати пам'ять про тих, хто боровся і продовжує боротись,
– наголосила Покальчук.
Вона зауважила, що Україна щодо Криму зробила критично мало: "Я вимагаю змін. Питання Криму має бути на порядку денному не формально, а реально. Лише тоді ми побачимо поступ", – додала блогерка.
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