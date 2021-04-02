Українська влада зробила критично мало для Криму, – Покальчук

Про жорстокість, безпринципність і протизаконність російського режиму в Криму не варто наголошувати. Водночас українська влада недостатньо зробила для того, щоб вплинути на ситуацію.

Україна – не повною мірою мобілізувала міжнародну спільноту. Таку думку у блозі "Територія рівності" висловила Оксана Покальчук.

Більше читайте тут Раптово зник 5 років тому: активіст Ібрагімов не змирився з російською окупацією

Крим не отримав підтримку держави

За її словами, кримські татари не отримали нормальної підтримки від держави. Адже Україна могла б, як мінімум:

підтримати кримські і кримськотатарські інформаційні канали;

підтримати культурні заходи;

підтримати сім'ї постраждалих від окупаційної влади;

ухвалити закон про статус кримськотатарського народу та про корінні народи України;

активно говорити про важливість кримськотатарської культури, про історії з Криму.

Врешті решт, як зауважила журналістка, урядовці під час нескінченних політичних ігор повинні знаходити час на потужну і відверту розмову про Крим.

Потрібно, щоб вони розповідали нам історії сімей, мотивували допомагати, підтримувати та зберігати пам'ять про тих, хто боровся і продовжує боротись,

– наголосила Покальчук.

Вона зауважила, що Україна щодо Криму зробила критично мало: "Я вимагаю змін. Питання Криму має бути на порядку денному не формально, а реально. Лише тоді ми побачимо поступ", – додала блогерка.

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого 2021 року підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Ервін Ібрагімов не змирився з російською окупацією: дивіться відео