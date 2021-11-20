Українська влада зрозуміла, що Росія не жартує з повномасштабним вторгненням

Для України важлива тема з мігрантами. Чимало світових політиків взялися нас попереджати, що цією штучно створеною кризою Володимир Путін відволікає увагу світу.

Очільник Кремля хотів залишити непомітним передислокації військ до українських кордонів. Ба більше, українська влада й собі те підтвердила, нарешті припинивши спростовувати очевидне.

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Українська влада припинила усіх запевняти, що всі ті повідомлення про накопичення російських військ, то, мовляв, неправда і росіяни таке поширюють лише щоби нас налякати.

Коли може атакувати Росія

Однак про те, що це аж ніяк не дезінформація, вголос заговорили і американці. Вони навіть взялися називати конкретні терміни російського вторгнення в Україну. Це може бути або кінець грудня – початок січня (коли світ зануриться в сплячку різдвяно-новорічних канікул).

Також це може бути кінець зими – початок весни 2022 року, коли Україна буде на піку економічної, енергетичної та політичної кризи, коли опозиція та олігархи виведуть зневірених в нинішній владі українців на вуличні протести. Коли серед українців пануватимуть настрої, що вони, мовляв, за Зеленського воювати не збираються.

Спробувати зберігати спокій

Чесно кажучи, мені взагалі не хочеться вірити в такі апокаліптичні передбачення, але треба розуміти, що Путін зможе влаштувати нам повномасштабне вторгнення, а наші олігархи – влаштувати нам і енергетичну кризу, і зневіру у чинну владу. Саме тому єдине, що можу собі придумати – це спробувати зберігати спокій, не піддаватися панічним настроям, не вірити олігархічним ЗМІ й чистити зброю.

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